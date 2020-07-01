Healthcare
July 1, 2020 / 11:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Resolves Legacy Litigation Matters, Finalizing Settlement Of Speaker Program Litigation With U.S. Govt

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS RESOLVES LEGACY LITIGATION MATTERS, FINALIZING SETTLEMENT OF SPEAKER PROGRAM LITIGATION WITH GOVERNMENT IN THE US AND POSITIONING COMPANY FOR THE FUTURE BY FULLY SCALING ITS NEXT-GENERATION DIGITAL ENGAGEMENT TECHNOLOGIES

* AS PART OF THESE SETTLEMENTS, NOVARTIS HAS AGREED TO NEW CORPORATE INTEGRITY OBLIGATIONS IN US THROUGH 2025

* NOVARTIS -FINALIZES $678 MILLION SETTLEMENT RELATING TO SUIT CHALLENGING SPEAKER PROGRAMS,OTHER PROMOTIONAL EVENTS CONDUCTED FROM 2002 THROUGH 2011 IN U.S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below