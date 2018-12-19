Switzerland Market Report
December 19, 2018 / 6:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis - Sandoz Sandoz Enters Into Commercialization Agreement With Gan & Lee

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Novartis AG:

* SANDOZ ENTERS INTO COMMERCIALIZATION AND SUPPLY AGREEMENT FOR INSULIN BIOSIMILARS, ANTICIPATING GROWING DEMAND AS DIABETES BURDEN RISES

* AGREEMENT COVERS BIOSIMILAR INSULINS IN EARLY AND CLINICAL DEVELOPMENT FOR TOP THREE SELLING BRANDED INSULINS BY SALES: GLARGINE, LISPRO AND ASPART

* SANDOZ CONTINUES TO STRATEGICALLY EXPAND THEIR BIOSIMILARS PORTFOLIO

* COMMERCIALIZATION AND SUPPLY AGREEMENT WITH GAN & LEE AIMS AT BRINGING TO MARKET BIOSIMILAR VERSIONS OF GLARGINE, LISPRO AND ASPART Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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