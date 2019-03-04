Switzerland Market Report
March 4, 2019 / 6:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Says Data Confirm Rapid Response Of Cosentyx In Psoriasis Patients In China

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS DATA CONFIRM RAPID RESPONSE AND HIGH EFFICACY OF COSENTYX® IN PSORIASIS PATIENTS FOR FIRST TIME IN CHINA

* PHASE III STUDY SHOWS CLOSE TO 9/10 PATIENTS WHO RECEIVED COSENTYX® 300MG ACHIEVED CLEAR OR ALMOST CLEAR SKIN DURING FIRST 16 WEEKS OF TREATMENT (87%), WITH RAPID ONSET OF RELIEF SEEN AS EARLY AS WEEK 3

* RESULTS STRENGTHEN UNIQUE POSITION OF COSENTYX AS A RAPID AND LONG-LASTING COMPLETE TREATMENT OF PSORIATIC DISEASE, WITH OVER 200,000 PATIENTS TREATED WORLDWIDE

* DATA IS BEING PRESENTED AT 2019 AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY (AAD) ANNUAL MEETING IN WASHINGTON, D.C Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Riham Alkousaa)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below