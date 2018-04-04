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April 4, 2018 / 3:06 PM / a day ago

BRIEF-Novartis says data show Entresto improves activity in HFrEF patients vs enalapril

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS ANNOUNCES JAMA CARDIOLOGY PUBLICATION OF DATA SHOWING ENTRESTO IMPROVES PHYSICAL AND SOCIAL ACTIVITY IN HFREF PATIENTS VERSUS ENALAPRIL

* SAYS ‍IMPROVEMENT IN COMBINED PHYSICAL AND SOCIAL ACTIVITY OF PATIENTS TREATED WITH ENTRESTO VERSUS ENALAPRIL WAS EQUIVALENT TO A DIFFERENCE OF NINE YEARS OF AGING​

* SAYS ‍TREATMENT BENEFITS TO HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (HRQL) WERE SEEN WITHIN EIGHT MONTHS AND PERSISTED AT THREE-YEAR FOLLOW UP PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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