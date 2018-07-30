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July 30, 2018 / 8:38 PM / in 2 hours

BRIEF-Novartis says European Commission Approved Aimovig For Prevention Of Migraine In Adults Experiencing Four Or More Migraine Days Per Month

Reuters Staff

1 Min Read

July 30 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS SAYS EUROPEAN COMMISSION APPROVED AIMOVIG (ERENUMAB) FOR PREVENTION OF MIGRAINE IN ADULTS EXPERIENCING FOUR OR MORE MIGRAINE DAYS PER MONTH

* EMA DECISION IS APPLICABLE TO ALL 28 EUROPEAN UNION MEMBER STATES PLUS ICELAND, NORWAY AND LIECHTENSTEIN

* NOVARTIS POST-APPROVAL ACCESS PROGRAM OPENED TO GIVE AIMOVIG IN NATIONS WHERE LOCAL REGULATIONS ALLOW PROVISION OF UNAPPROVED OR YET TO BE REIMBURSED THERAPIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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