Switzerland Market Report
June 6, 2019 / 5:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Says Histology Data With Iscalimab Suggests Possible Extended Survival Of Transplanted Organs

1 Min Read

June 6 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS PRESENTS FIRST-OF-ITS-KIND HISTOLOGY DATA WITH ISCALIMAB (CFZ533) SUGGESTING EXTENDED SURVIVAL OF TRANSPLANTED ORGANS MAY BE POSSIBLE

* DATA SHOW 60% OF ISCALIMAB-TREATED TRANSPLANT PATIENTS HAVE NORMAL KIDNEY HISTOLOGY AT LEAST 1 YEAR AFTER TRANSPLANT VERSUS 0% WITH TACROLIMUS (CURRENT STANDARD OF CARE)

* FINDINGS, ALTHOUGH IN A LIMITED NUMBER OF PATIENTS, ARE TO BE CONFIRMED IN AN ONGOING PHASE IIB TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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