Switzerland Market Report
December 6, 2019 / 6:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis Says Phase III Data On Asthma Drug QMF149 Shows Significant Improvement

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS PHASE III DATA ON NEW INHALED DUAL COMBINATION QMF149 SHOW SIGNIFICANT IMPROVEMENT ACROSS KEY ASTHMA OUTCOMES VERSUS MONOTHERAPY

* ONCE-DAILY QMF149 MET PRIMARY ENDPOINT OF LUNG FUNCTION IMPROVEMENT AND KEY SECONDARY ENDPOINT OF ASTHMA CONTROL IMPROVEMENT VERSUS MOMETASONE FUROATE

* QMF149 SHOWED IMPROVEMENT IN PEAK EXPIRATORY FLOW, EXACERBATION RATES, RESCUE MEDICATION USE VERSUS MOMETASONE FUROATE AMONG OTHER SECONDARY ENDPOINTS

* IMPROVEMENT IN LUNG FUNCTION WAS OBSERVED IN HIGH DOSE QMF149 VERSUS A HIGH DOSE LABA/ICS STANDARD-OF-CARE IN CERTAIN ADDITIONAL SECONDARY ENDPOINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below