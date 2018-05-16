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May 16, 2018 / 5:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis says set to deliver sales growth, margin expansion through 2022

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Novartis AG:

* SAYS POSITIONED TO DELIVER SALES GROWTH AND MARGIN EXPANSION THROUGH 2022

* SAYS ALCON RETURNING TO A POSITION OF STRENGTH AS WORLD’S LEADING EYE CARE DEVICES COMPANY

* CEO SAYS FIRM MADE MISTAKES RECENTLY AND WORLD RIGHTLY EXPECTS MORE FROM A LEADING HEALTHCARE COMPANY

* SAYS DESPITE CONTINUING US PRICING PRESSURE, GLOBALLY, SANDOZ GROSS MARGIN IS IMPROVING

* SAYS IN US, SANDOZ IS OPTIMIZING PORTFOLIO THROUGH TARGETED PRUNING AND LEARNING FROM RECENT SETBACKS

* SAYS MANAGEMENT HIGHLIGHTS ACTIONS THAT HAVE RETURNED BUSINESS TO GROWTH AND IMPROVED MARGINS

* SAYS ALCON STRATEGIC REVIEW IS ON TRACK WITH ACTION NOT EXPECTED BEFORE FIRST HALF OF 2019

* SAYS ALCON EXPECTS TO RETURN TO LONG-TERM, SUSTAINABLE GROWTH WITH MARGINS IN LINE WITH INDUSTRY PEERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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