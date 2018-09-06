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September 6, 2018 / 2:48 AM / Updated 14 minutes ago

BRIEF-Novartis Says To Divest Sandoz U.S. Dermatology Business And Generic U.S. Oral Solids Portfolio To Aurobindo

1 Min Read

Sept 5 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS TO DIVEST SANDOZ US DERMATOLOGY BUSINESS AND GENERIC US ORAL SOLIDS PORTFOLIO TO AUROBINDO

* TO FOCUS SANDOZ DIVISION IN US ON HIGHER GROWTH AREAS AND TO SELL SELECTED PORTIONS OF SANDOZ US PORTFOLIO TO AUROBINDO PHARMA USA

* AGREEMENT COMPRISES SANDOZ US GENERIC ORAL SOLIDS AND SANDOZ US DERMATOLOGY BUSINESSES

* AGREED TO SELL SELECTED PORTIONS OF SANDOZ US PORTFOLIO TO AUROBINDO PHARMA USA FOR $0.9 BILLION OF CASH PLUS $0.1 BILLION OF POTENTIAL EARN-OUTS

* SANDOZ US PORTFOLIOS TO BE SOLD TO AUROBINDO INCLUDE APPROXIMATELY 300 PRODUCTS, AS WELL AS ADDITIONAL DEVELOPMENT PROJECTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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