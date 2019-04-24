Switzerland Market Report
April 24, 2019 / 3:30 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis says 'vast majority' of Lutathera sales in U.S.

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Novartis AG:

* SAYS “VAST MAJORITY” OF RADIOLIGAND THERAPY LUTATHERA’S $106 MILLION Q1 SALES CAME FROM UNITED STATES

* CEO SAYS DELAYED BULK OF 2019 SHARE BUYBACK UNTIL AFTER ALCON SPIN-OFF, TO MAXIMIZE NUMBER OF NOVARTIS SHARES TAKEN OUT OF CIRCULATION

* CANCER HEAD SAYS FDA HAS NOT YET APPROVED SUPPLEMENTAL APPLICATION TO BROADEN KYMRIAH’S COMMERCIAL SPECIFICATION, CITING INSUFFICIENT INFORMATION

* CANCER HEAD SAYS DISAPPOINTED BY FDA DECISION ON KYMRIAH, WORKING CLOSELY TO FIND A PATH FORWARD AS WELL AS COLLECTING ADDITIONAL DATA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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