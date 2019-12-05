Switzerland Market Report
December 5, 2019 / 6:12 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Novartis Starts Tender Offer For Medicines Company

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Novartis AG:

* REG-NOVARTIS TENDER OFFER FOR MEDICINES COMPANY COMMENCES

* ANNOUNCED THAT ITS INDIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, MEDUSA MERGER CORPORATION HAS COMMENCED A CASH TENDER OFFER TO PURCHASE ALL OF OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF MEDICINES COMPANY

* OFFER WILL EXPIRE AT 12:00 MIDNIGHT, NEW YORK CITY TIME, AT END OF DAY ON JANUARY 3, 2020, UNLESS EXTENDED

* PRICE OF USD 85.00 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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