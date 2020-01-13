Switzerland Market Report
January 13, 2020 / 6:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis to speed access to $10 bln heart drug via NHS deal

1 Min Read

Jan 13 (Reuters) - UK’s Department Of Health And Social Care:

* UK’S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE SAYS GOVERNMENT. COLLABORATING WITH NOVARTIS TO LAUNCH A CLINICAL TRIAL FOR NEW CHOLESTEROL TREATMENT

* UK’S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE - INCLISIRAN TO BE STUDIED IN UK PATIENTS UNDER NHS CLINICAL TRIAL EXPECTED TO START LATER THIS YEAR

* UK'S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE - INCLISIRAN IS EXPECTED TO BE AVAILABLE THROUGH A POPULATION-LEVEL AGREEMENT Source text: (bit.ly/36LwUM1) Link to story: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below