Switzerland Market Report
March 5, 2019 / 6:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis touts Cosentyx over Johnson & Johnson's Stelara in psoriasis drug fight

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Novartis AG SAYS:

* NOVARTIS COSENTYX SHOWS SUPERIOR IMPROVEMENTS IN PSORIASIS PATIENTS’ QUALITY OF LIFE VERSUS JOHNSON & JOHNSON UNIT JANSSEN’S IL-23 STELARA

* NOVARTIS SAYS COSENTYX SHOWS SUPERIOR IMPROVEMENTS IN PSORIASIS PATIENTS’ QUALITY OF LIFE VERSUS JANSSEN’S IL-23 STELARA

* IN ADDITION, NEW PROSE STUDY DATA PRESENTED AS A LATE-BREAKER SUPPORTING BENEFIT OF COSENTYX TO IMPROVE PATIENT QOL

* COSENTYX CONTINUES TO HAVE A FAVORABLE AND CONSISTENT SAFETY PROFILE

* J&J PREVIOUSLY PUBLISHED STUDY SHOWING STELARA BEAT COSENTYX Source text for Eikon: [bit.ly/2EM3CS3] Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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