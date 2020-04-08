Healthcare
April 8, 2020 / 10:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novavax Identifies Coronavirus Vaccine Candidate Accelerates Initiation Of First-In-Human Trial To Mid-May

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Novavax Inc:

* NOVAVAX IDENTIFIES CORONAVIRUS VACCINE CANDIDATE; ACCELERATES INITIATION OF FIRST-IN-HUMAN TRIAL TO MID-MAY

* NOVAVAX INC - NVX-COV2373 IDENTIFIED AS SARS-COV-2 CANDIDATE FOR PHASE 1 CLINICAL TRIAL

* NOVAVAX INC - IN PRECLINICAL STUDIES, NVX-COV2373 DEMONSTRATED HIGH IMMUNOGENICITY AND STIMULATED HIGH LEVELS OF NEUTRALIZING ANTIBODIES

* NOVAVAX INC - FIRST-IN-HUMAN PHASE 1 CLINICAL TRIAL ACCELERATED TO MID-MAY WITH PRELIMINARY RESULTS IN JULY

* NOVAVAX INC - GMP CLINICAL PRODUCTION INITIATED AT EMERGENT BIOSOLUTIONS WITH ABILITY TO LEVERAGE CAPACITY FOR LARGE SCALE MANUFACTURING

* NOVAVAX INC - NOVAVAX’ PROPRIETARY MATRIX-M ADJUVANT WILL BE INCORPORATED WITH NVX-COV2373 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below