Healthcare
May 11, 2020 / 9:36 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Novavax to Receive up to $388 Mln Funding from CEPI for COVID-19 Vaccine Development and Manufacturing

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Novavax:

* NOVAVAX TO RECEIVE UP TO $388 MILLION FUNDING FROM CEPI FOR COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING

* CEPI FUNDING WILL ALLOW CO TO INCREASE ITS LARGE-SCALE MANUFACTURING CAPACITY FOR ANTIGEN AND ADJUVANT IN MULTIPLE LOCATIONS

* ADDITIONAL FUNDING FROM CEPI WILL ALSO SUPPORT RAPID SCALE-UP OF NVX-COV2373 VACCINE ANTIGEN, CO’S PROPRIETARY MATRIX-M ADJUVANT

* PLANS TO USE CEPI FUNDING TO ADVANCE NVX-COV2373 WITH A PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL WITH PHASE I PORTION STARTING IN AUSTRALIA THIS MAY Source text for Eikon:

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