BRIEF-Novelion Therapeutics Says Its Unit Has Entered Into A New Secured Financing Facility

March 15 (Reuters) - Novelion Therapeutics Inc:
* NOVELION THERAPEUTICS SAYS ITS UNIT HAS ENTERED INTO A NEW SECURED FINANCING FACILITY WITH AFFILIATES OF SARISSA CAPITAL AND BROADFIN CAPITAL
* NOVELION THERAPEUTICS SAYS THE FINANCING FACILITY PROVIDES FOR A $20 MILLION TERM LOAN TO CO’S UNIT AEGERION PHARMACEUTICALS
* NOVELION THERAPEUTICS SAYS AEGERION PLANS TO USE THE CAPITAL TO SUPPORT ONGOING DEVELOPMENT OF METRELEPTIN IN ADDITIONAL INDICATIONS
* NOVELION - AEGERION’S OBLIGATIONS UNDER FACILITY ARE SECURED BY SUBSTANTIALLY ALL OF ITS ASSETS, INCLUDING IP RIGHTS OF MYALEPT AND JUXTAPID
* NOVELION THERAPEUTICS SAYS THE LENDERS WERE COLLECTIVELY ISSUED WARRANTS TO PURCHASE ABOUT 1.8 MILLION COMMON SHARES OF NOVELION
* NOVELION THERAPEUTICS - WARRANTS HAVE AN EXERCISE PRICE EQUAL TO $4.40 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)