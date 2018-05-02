FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
May 2, 2018 / 5:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novo Nordisk Beats Q1 Expectations; Lifts 2018 Guidance A Tad

Reuters Staff

2 Min Read

May 2 (Reuters) - NOVO NORDISK A/S SAYS:

* OPERATING PROFIT DECREASED BY 8% IN DANISH KRONER AND INCREASED BY 6% IN LOCAL CURRENCIES IN THE FIRST THREE MONTHS OF 2018

* 2018 OPERATING PROFIT GROWTH IS NOW EXPECTED TO BE 2-5% COMPARED WITH PRIOR GUIDANCE OF 1-5%

* Q1 EBIT 12.4 BILLION DKK VERSUS 11.8 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* Q1 SALES 26.9 BILLION DKK VERSUS 26.7 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 2018 SALES GROWTH IS NOW EXPECTED TO BE 3-5% MEASURED IN LOCAL CURRENCIES COMPARED WITH PRIOR GUIDANCE OF 2-5%

* Q1 NET PROFIT 10.8 BILLION DKK VERSUS 10.1 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 2018 SALES GROWTH AND OPERATING PROFIT GROWTH REPORTED IN DANISH KRONER ARE NOW EXPECTED TO BE 6 AND 9 PERCENTAGE POINTS LOWER THAN IN LOCAL CURRENCIES, RESPECTIVELY

* CEO SAYS “BASED ON PERFORMANCE OF OUR KEY PRODUCTS VICTOZA, TRESIBA AND SAXENDA, WE DELIVERED SOLID UNDERLYING GROWTH IN BOTH SALES AND OPERATING PROFIT IN FIRST THREE MONTHS OF 2018”

* EXPECTS SALES IN 2019 TO BE NEGATIVELY IMPACTED BY 1-2% AS A RESULT OF NEW REQUIREMENTS FOR MEDICARE PART D COVERAGE SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.