BRIEF-Novo Nordisk Proposes Two New Board Members

Feb 23 (Reuters) - NOVO NORDISK:
* SAYS BOARD OF DIRECTORS PROPOSES ELECTION OF ANDREAS FIBIG AND MARTIN MACKAY AS NEW MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AT ANNUAL GENERAL MEETING MARCH 22
* FIBIG IS CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
* MACKAY IS FORMER EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND GLOBAL HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AT ALEXION PHARMACEUTICALS, INC., US, AND HAS ALSO BEEN HEAD OF RESEARCH & DEVELOPMENT IN BOTH ASTRAZENECA PLC. AND PFIZER Further company coverage: (Reporting by Stine Jacobsen)