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BRIEF-Novo Nordisk puts Camilla Sylvest in charge of commercial strategy, corporate affairs
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August 15, 2017 / 6:09 AM / in 2 hours

BRIEF-Novo Nordisk puts Camilla Sylvest in charge of commercial strategy, corporate affairs

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - NOVO NORDISK SAYS

* CAMILLA SYLVEST, SENIOR VICE PRESIDENT IN CHARGE OF NOVO NORDISK'S OPERATIONS IN REGION CHINA, HAS BEEN APPOINTED EXECUTIVE VICE PRESIDENT IN CHARGE OF COMMERCIAL STRATEGY AND CORPORATE AFFAIRS

* AT THE HELM OF THIS NEW UNIT SHE WILL BE OVERALL RESPONSIBLE FOR THE COMPANY'S CORPORATE FUNCTIONS WITHIN MARKETING, MARKET ACCESS, STRATEGY, COMMUNICATION, STAKEHOLDER RELATIONS AND SUSTAINABILITY.

* DOUG LANGA, SENIOR VICE PRESIDENT, HEAD OF NORTH AMERICA OPERATIONS AND PRESIDENT OF NOVO NORDISK INC, IS PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT. HIS RESPONSIBILITIES REMAIN UNCHANGED. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)

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