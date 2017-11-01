FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Novo Nordisk Q3 EBIT DKK 12.04‍​ bln, slightly higher than expected
Sections
Featured
Banks fearing North Korea hack ready defenses: cyber experts
Cyber Risk
Banks fearing North Korea hack ready defenses: cyber experts
New Jersey sues OxyContin maker, says it fueled opioid crisis
Health
New Jersey sues OxyContin maker, says it fueled opioid crisis
Ousted Catalan leader agrees to election, summoned to court
Spain
Ousted Catalan leader agrees to election, summoned to court
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 1, 2017 / 6:46 AM / in an hour

BRIEF-Novo Nordisk Q3 EBIT DKK 12.04‍​ bln, slightly higher than expected

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 1 (Reuters) - NOVO NORDISK

* Q3 SALES ‍​26.6 BILLION DKK VERSUS 27.24 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* Q3 OPERATING PROFIT 12.04‍​ BILLION DKK VERSUS 11.95 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 9-MONTH SALES ‍83.7​ BILLION DKK VERSUS 84.33 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 9-MONTH OPERATING PROFIT ‍38.9​ BILLION DKK VERSUS 38.82 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* SAYS ‍PRELIMINARY OUTLOOK FOR 2018 IN LOCAL CURRENCIES INDICATES LOW TO MID SINGLE-DIGIT GROWTH IN BOTH SALES AND OPERATING PROFIT​

* SAYS ‍SALES GROWTH REPORTED IN DANISH KRONER IS EXPECTED TO BE 3 PERCENTAGE POINTS LOWER THAN IN LOCAL CURRENCIES, AND REPORTED OPERATING PROFIT GROWTH IS EXPECTED TO BE 4 PERCENTAGE POINTS LOWER​

* SAYS ‍FINANCIAL OUTLOOK FOR 2017 HAS BEEN UPDATED AND SALES GROWTH MEASURED IN LOCAL CURRENCIES IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 2% TO 3% COMPARED WITH PREVIOUS RANGE OF 1% TO 3%​

* SAYS ‍OPERATING PROFIT GROWTH MEASURED IN LOCAL CURRENCIES IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 3% TO 6% COMPARED WITH PREVIOUS RANGE OF 1% TO 5%​

* NOVO NORDISK CEO: ‍WE CONTINUE TO DELIVER ON OUR PLANS FOR 2017​

* SAYS NEGATIVE CURRENCY IMPACT OF 3 PERCENTAGE POINTS ON OPERATING PROFIT GROWTH IS NOW EXPECTED FOR 2017

* SAYS CAPITAL EXPENDITURE IS NOW EXPECTED TO BE AROUND DKK 9 BILLION IN 2017 SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.