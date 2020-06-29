Healthcare
June 29, 2020 / 5:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Novo Nordisk: Rybelsus Approved In Japan

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Novo Nordisk A/S:

* REG-RYBELSUS® APPROVED IN JAPAN FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES

* JAPANESE MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE HAS APPROVED RYBELSUS(®) (ORAL SEMAGLUTIDE)

* WILL NOW INITIATE REIMBURSEMENT NEGOTIATIONS AND EXPECTS TO LAUNCH RYBELSUS(®) IN JAPAN THEREAFTER

* JAPANESE MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE HAS APPROVED RYBELSUS(®) (ORAL SEMAGLUTIDE) FOR TREATMENT OF ADULTS WITH TYPE 2 DIABETES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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