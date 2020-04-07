BRIEF-Novozymes Suspends Its 2020 Outlook

April 7 (Reuters) - Novozymes A/S:
* REG-COMPANY ANNOUNCEMENT
* STRONG Q1 WITH ORGANIC SALES GROWTH OF 10% AND PRELIMINARY EBIT MARGIN OF ABOUT 29%
* FULL-YEAR SALES GROWTH INDICATIONS FOR HOUSEHOLD CARE AND FOOD & BEVERAGES REMAIN LARGELY INTACT, BUT WITH HIGHER VOLATILITY
* SUSPENSION OF 2020 OUTLOOK FOLLOWING COVID-19 OUTBREAK
* SHARE BUYBACK PROGRAM TOTALING UP TO DKK 1.5 BILLION WILL CONTINUE AS PLANNED
* COMPANY’S DIVIDEND POLICY AND ITS CAPITAL STRUCTURE POLICY ARE UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)