Healthcare
June 30, 2020 / 4:45 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NOXXON Enrolls First Patient In Second Dose Cohort Of Trial Combining NOX-A12 With Radiotherapy In Newly Diagnosed Brain Cancer

1 Min Read

June 30 (Reuters) - NOXXON Pharma NV:

* NOXXON ENROLLS FIRST PATIENT IN SECOND DOSE COHORT OF TRIAL COMBINING NOX-A12 WITH RADIOTHERAPY IN NEWLY DIAGNOSED BRAIN CANCER

* STUDY INVESTIGATES THREE DOSE REGIMENS OF NOX-A12 (200, 400 AND 600 MG/WEEK), EACH COMBINED WITH EXTERNAL-BEAM RADIOTHERAPY IN NEWLY DIAGNOSED BRAIN CANCER PATIENTS

* SIX MONTHS OF DATA FROM FIRST COHORT OF PATIENTS SHOULD BE AVAILABLE IN OCTOBER 2020, AND FROM SECOND AND THIRD COHORTS AT END OF Q1 2021 AND MID-2021, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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