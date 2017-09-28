FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Noxxon provides update on ongoing phase 1/2 clinical trial with lead program NOX-A12
Sections
Featured
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
WHO edited cancer findings in herbicide review
Special Report
WHO edited cancer findings in herbicide review
Alphabet leads Lyft's $1 billion funding round
Business
Alphabet leads Lyft's $1 billion funding round
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
September 28, 2017 / 6:30 AM / 22 days ago

BRIEF-Noxxon provides update on ongoing phase 1/2 clinical trial with lead program NOX-A12

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - NOXXON PHARMA NV:

* NOXXON PROVIDES UPDATE ON ONGOING PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL WITH LEAD PROGRAM NOX-A12

* ‍INITIAL DATA SUPPORTS PENETRATION OF NOX-A12 INTO TUMOR TISSUE

* ‍INITIAL DATA SUPPORTS PREVIOUSLY ESTABLISHED SAFETY PROFILE OF NOX-A12 MONOTHERAPY IN COLORECTAL AND PANCREATIC CANCER PATIENTS​

* ‍TRIAL REMAINS ON SCHEDULE TO DELIVER TOP-LINE BIOPSY ANALYSIS IN SECOND AND FOURTH QUARTERS OF 2018 RESPECTIVELY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.