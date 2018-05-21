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May 21, 2018 / 10:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-NRG Energy Announces Proposed Offering Of $500 Mln Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - NRG Energy Inc:

* NRG ENERGY, INC. ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF $500 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* NRG ENERGY - INTENDS TO COMMENCE OFFERING OF $500 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2048

* NRG ENERGY INC - NOTES OFFERING IS EXPECTED TO BE LEVERAGE NEUTRAL

* NRG ENERGY INC - INTENDS TO USE CASH ON HAND TO REPURCHASE SHARES TO COMPLETE NRG’S $500 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM

* NRG ENERGY INC - INTENDS TO ENTER INTO ACCELERATED SHARE REPURCHASE TRANSACTIONS WITH ONE OR MORE FINANCIAL INSTITUTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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