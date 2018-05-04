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May 4, 2018 / 10:02 PM / in an hour

BRIEF-NRG Yield Files Prospectus Supplement Relates To The $99.3 Mln Aggregate Offering Price Of Shares Of Co's Class C Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - NRG Yield Inc:

* NRG YIELD INC FILES PROSPECTUS SUPPLEMENT RELATES TO THE $99.3 MILLION AGGREGATE OFFERING PRICE OF SHARES OF CO’S CLASS C COMMON STOCK - SEC FILING

* NRG YIELD INC SAYS PROSPECTUS SUPPLEMENT REPLACES AND SUPERSEDES THE PROSPECTUS SUPPLEMENT, DATED AUGUST 9, 2016

* NRG YIELD INC - MAY OFFER, SELL SHARES OF CO’S CLASS C COMMON STOCK HAVING REMAINING AGGREGATE OFFERING PRICE OF UP TO $99.3 MILLION FROM TIME TO TIME

* NRG YIELD INC SAYS CONTINUATION OF 2016 AT-THE-MARKET EQUITY OFFERING PROGRAM Source text: (bit.ly/2HOg9qZ) Further company coverage:

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