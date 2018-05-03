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May 3, 2018 / 10:54 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Nrg Yield Inc - Qtrly Total Operating Revenues $225 Million Versus $221 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - NRG Yield Inc:

* NRG YIELD INC - MAINTAINING 2018 FINANCIAL GUIDANCE

* NRG YIELD INC QTRLY EARNINGS PER WEIGHTED AVERAGE CLASS A AND CLASS C COMMON SHARE OF $0.16 - SEC FILING

* NRG YIELD INC - QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $225 MILLION VERSUS $221 MILLION

* NRG YIELD INC - CO IS TARGETING DIVIDEND PER SHARE GROWTH OF 15% ANNUALLY ON EACH OF ITS CLASS A AND CLASS C COMMON STOCK THROUGH 2018 Source text: (bit.ly/2Kwjfh7) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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