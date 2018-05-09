BRIEF-Nuance Q2 GAAP Loss Per Share $0.56

May 9 (Reuters) - Nuance Communications Inc:
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.27
* QTRLY GAAP REVENUE OF $514.2 MILLION, UP 3% OVER PRIOR YEAR
* QTRLY NON-GAAP REVENUE OF $518.3 MILLION, UP 1% OVER PRIOR YEAR
* COMPANY REVISED ITS FISCAL YEAR 2018 GROWTH ESTIMATES TO 2% TO 4% ORGANIC GROWTH FROM 3% TO 5% ORGANIC GROWTH
* COMPANY IS REITERATING ITS EXPECTATION FOR 5% TO 7% GROWTH IN NET NEW BOOKINGS IN FISCAL YEAR 2018
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.28, REVENUE VIEW $516.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $2.08 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: