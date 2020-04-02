Healthcare
April 2, 2020 / 8:54 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nucana PLC - Believes That Pandemic Will Inevitably Cause Some Delays To Timing Of Initiation And Completion Of Its Clinical Studies

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NuCana PLC:

* NUCANA PLC - BELIEVES THAT PANDEMIC WILL INEVITABLY CAUSE SOME DELAYS TO TIMING OF INITIATION AND COMPLETION OF ITS CLINICAL STUDIES

* NUCANA PLC - PRECISE TIMING OF DELAYS AND OVERALL IMPACT IS CURRENTLY UNKNOWN

* NUCANA PLC - IS CONTINUING TO MONITOR COVID-19 PANDEMIC AS IT RAPIDLY EVOLVES

* NUCANA - ALSO ADAPTED ONGOING STUDIES TO REDUCE RISK OF EXPOSURE TO CORONAVIRUS BY MINIMIZING TIME PATIENTS NEED TO BE IN HOSPITAL FOR STUDY VISITS

* NUCANA PLC - ENROLLMENT OF NEW PATIENTS IN ITS ONGOING CLINICAL STUDIES HAS BEEN TEMPORARILY PAUSED

* NUCANA PLC - PATIENTS WHO ARE CURRENTLY ENROLLED IN NUCANA’S ONGOING STUDIES ARE CONTINUING TO RECEIVE TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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