BRIEF-Nufarm Gets Regulatory Clearance For Sale Of Nufarm Brazil

March 6 (Reuters) - Nufarm Ltd:
* REGULATORY CLEARANCE FOR SALE OF NUFARM BRAZIL AND CONFIRMATION OF HALF YEAR GUIDANCE
* NUFARM CONFIRMS PREVIOUS GUIDANCE FOR FIRST HALF FY20 UNDERLYING EBITDA IN RANGE OF A$55 MILLION TO A$65 MILLION
* GENERAL-SUPERINTENDENT OF ADMINISTRATIVE COUNCIL OF ECONOMIC DEFENCE IN BRAZIL PROVIDED CLEARANCE FOR SALE OF NUFARM BRAZIL TO SUMITOMO
* EXPECTS TO REPORT INTEREST COSTS FOR CONTINUING AND DISCONTINUED BUSINESSES OF ABOUT A$90 MILLION TO A$100 MILLION FOR FY20
* NUFARM EXPECTS TO REPORT MATERIAL ITEMS OF APPROXIMATELY A$35 MILLION (POST TAX) FOR FIRST HALF OF FY20.
* GROSS PURCHASE PRICE OF A$1.188 BILLION ON NUFARM BRAZIL TRANSACTION
* DEPRECIATION AND AMORTISATION IS EXPECTED TO BE ABOUT A$220 MILLION FOR FY20 ASSUMING NO SIGNIFICANT MOVEMENT IN CURRENT EXCHANGE RATES
* EXPECTS TO REPORT MATERIAL ITEMS OF ABOUT A$35 MILLION FOR H1 FY20 Source text for Eikon: Further company coverage: