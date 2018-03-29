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March 29, 2018 / 6:53 AM / in 10 hours

BRIEF-Numis Corp Says It Expects To Report Six Months To March Revenue And Profits Significantly Ahead Of Comparable Period Last Year​

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Numis Corporation Plc:

* TRADING UPDATE

* SAYS EXPECTING TO REPORT REVENUE AND PROFITS SIGNIFICANTLY AHEAD OF COMPARABLE PERIOD LAST YEAR

* ‍EXPECTING TO REPORT SIX MONTHS TO MARCH REVENUE AND PROFITS SIGNIFICANTLY AHEAD OF COMPARABLE PERIOD LAST YEAR​

* ‍TRANSACTION VOLUMES ACROSS OUR CAPITAL MARKETS AND M&A ACTIVITIES HAVE BEEN STRONG THROUGHOUT H1​

* NUMIS CORPORATION - OUTLOOK REMAINS POSITIVE WITH STRONG NEAR TERM PIPELINE OF TRANSACTION OPPORTUNITIES EXPECTED TO SUPPORT ROBUST START TO H2 Source text for Eikon: Further company coverage:

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