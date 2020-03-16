Healthcare
March 16, 2020 / 2:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NuProbe Announces Strategic Collaboration With QIAGEN, Completes Multiple CE IVD Product Registrations

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Qiagen NV:

* NUPROBE ANNOUNCES STRATEGIC COLLABORATION WITH QIAGEN, COMPLETES MULTIPLE CE IVD PRODUCT REGISTRATIONS

* NUPROBE- ENTERED INTO COLLABORATION AGREEMENT WITH QIAGEN

* NUPROBE - COLLABORATION AGREEMENT TO DEVELOP NEXT-GENERATION SEQUENCING-BASED CANCER DIAGNOSTIC TESTS FOR NON-INVASIVE LIQUID BIOPSY

* NUPROBE -UNDER TERMS OF COLLABORATION AGREEMENT, NUPROBE & QIAGEN TO EXPLORE INTEGRATING THEIR TWO AMPLICON-BASED ENRICHMENT & SEQUENCING TECHNOLOGIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below