BRIEF-Nutanix Reports Q1 Gaap Loss Per Share $0.39

Nov 30 (Reuters) - Nutanix Inc:
* NUTANIX REPORTS FIRST QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE VIEW $282.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.25 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - QTRLY REVENUE $275.6 MILLION, GROWING 46% YEAR-OVER-YEAR FROM $188.6 MILLION IN Q1 OF FISCAL 2017
* Q1 REVENUE VIEW $266.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)