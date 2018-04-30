BRIEF-Nutrisystem Reports Q1 EPS Of $0.09

April 30 (Reuters) - Nutrisystem Inc:
* NUTRISYSTEM ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS, EXCEEDING REVENUE AND EPS EXPECTATIONS
* Q1 REVENUE $210.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $207.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.06 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SOUTH BEACH DIET BRAND IS EXPECTED TO CONTRIBUTE APPROXIMATELY $70 MILLION IN REVENUE IN 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.04, REVENUE VIEW $697.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88, REVENUE VIEW $190.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)