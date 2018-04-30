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April 30, 2018 / 8:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nutrisystem Reports Q1 EPS Of $0.09

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Nutrisystem Inc:

* NUTRISYSTEM ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS, EXCEEDING REVENUE AND EPS EXPECTATIONS

* SEES FY 2018 REVENUE $693 MILLION TO $708 MILLION

* Q1 REVENUE $210.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $207.3 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.06 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2018 EARNINGS PER SHARE BETWEEN $2.04 AND $2.14

* SOUTH BEACH DIET BRAND IS EXPECTED TO CONTRIBUTE APPROXIMATELY $70 MILLION IN REVENUE IN 2018

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.04, REVENUE VIEW $697.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88, REVENUE VIEW $190.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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