BRIEF-Nutritional Holdings Announces ‍Cancellation Of Agreement Regarding Acquisition Of Velani Strategic Solutions Proprietary Ltd

April 4 (Reuters) - Nutritional Holdings Ltd:
* CANCELLATION OF AGREEMENT REGARDING ACQUISITION OF VELANI STRATEGIC SOLUTIONS PROPRIETARY LIMITED (VSS)
* AGREED THAT ACHIEVEMENT BY VSS OF “PROFIT WARRANTY” CONTAINED IN AGREEMENT IS HIGHLY UNLIKELY
* CO AND ONTARIO HAVE AGREED BY MUTUAL CONSENT TO CANCEL ACQUISITION AGREEMENT
* CANCELLATION WILL PLACE BOTH PARTIES BACK INTO SAME FINANCIAL POSITION THEY WERE PRIOR TO SIGNING AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)