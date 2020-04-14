BRIEF-Nuvasive Implements Compensation Reductions For Board Of Directors

April 14 (Reuters) - NuVasive Inc:
* IMPLEMENTING COMPENSATION REDUCTIONS FOR ITS BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICERS
* ADJUSTING MANUFACTURING CAPACITY BASED ON CERTAIN GOVERNMENT DIRECTIVES AND DEMAND
* DECLINE IN ELECTIVE PROCEDURE VOLUMES TO CONTINUE TO HAVE A SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT IN Q2
* VISIBILITY FOR SPINE SURGERY VOLUMES FOR REMAINDER OF YEAR IS LIMITED
* NOT ABLE TO PREDICT WHEN OR HOW QUICKLY ELECTIVE SURGERY VOLUMES WILL RECOVER.
* IN NEAR-TERM, EXPECT TO CONTINUE SEEING LOWER ELECTIVE PROCEDURE VOLUMES Source text for Eikon: Further company coverage: