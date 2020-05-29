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May 29, 2020 / 6:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nvest Financial Holdings FY Headline EPS 21.30 Cents

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Nvest Financial Holdings Ltd:

* JSE: NVE - SHORT FORM SENS ANNOUNCEMENT:AUDITED CONSOLIDATED RESULTS FOR YEAR ENDED 29 FEB2020 & DIVIDEND DECLARATION NO 11

* NVEST FINANCIAL HOLDINGS LTD - HAS DECLARED A FINAL GROSS DIVIDEND OF 6.5 CENTS PER SHARE FOR YEAR ENDED 29 FEBRUARY 2020

* NVEST FINANCIAL - FY HEADLINE EARNINGS PER SHARE 21.30 CENTS

* NVEST FINANCIAL - FY REVENUE INCREASED BY 1.26% TO R310.2 MILLION (2019: R306.3 MILLION)

* NVEST FINANCIAL - FINANCIAL POSITION HAS, TO DATE, NOT BEEN ADVERSELY AFFECTED BY VIRUS

* NVEST FINANCIAL - MANAGEMENT OF OPINION THAT FINANCIAL POSITION UNLIKELY TO BE SIGNIFICANTLY AFFECTED IN COMING MONTHS BY VIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

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