BRIEF-NVIDIA Reports Q1 GAAP Earnings Per Share $1.98

May 10 (Reuters) - NVIDIA Corp:
* NVIDIA ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR FIRST QUARTER FISCAL 2019
* Q1 REVENUE $3.21 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.91 BILLION
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.05
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.47 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY GAAP GROSS MARGIN OF 64.5 PERCENT VERSUS 61.9 PERCENT REPORTED IN Q4 2018
* Q2 REVENUE IS EXPECTED TO BE $3.10 BILLION, PLUS OR MINUS TWO PERCENT
* QTRLY NON-GAAP GROSS MARGIN OF 64.7 PERCENT VERSUS 62.1 PERCENT REPORTED IN Q4 2018
* QTRLY AUTOMOTIVE REVENUE GREW 4 PERCENT FROM A YEAR EARLIER TO A RECORD $145 MILLION
* Q2 GAAP AND NON-GAAP GROSS MARGINS ARE EXPECTED TO BE 63.3 PERCENT AND 63.5 PERCENT, RESPECTIVELY, PLUS OR MINUS 50 BASIS POINTS
* QTRLY DATACENTER REVENUE GREW 71 PERCENT FROM A YEAR EARLIER TO $701 MILLION
* QTRLY GAMING REVENUE GREW 68 PERCENT FROM A YEAR EARLIER TO $1.72 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: