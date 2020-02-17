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February 17, 2020 / 1:28 AM / a few seconds ago

BRIEF-NWS Holdings Expects Toll Fee Exemption To Have Immediate Impact On Results Of Roads Segment

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - NWS Holdings Ltd:

* MINISTRY OF TRANSPORT ISSUED NOTICE ON IMPLEMENTATION OF TOLL FEE EXEMPTION FROM 0:00 A.M. ON 17 FEB

* EXPECTED THAT COMPANY WILL MAINTAIN ITS EXISTING SUSTAINABLE AND PROGRESSIVE DIVIDEND POLICY.

* CURRENTLY DOES NOT EXPECT TOLL FEE EXEMPTION TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON OVERALL OPERATIONS IN LONG TERM

* EXPECTED THAT TOLL FEE EXEMPTION WILL INEVITABLY HAVE AN IMMEDIATE IMPACT ON RESULTS OF ROADS SEGMENT OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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