FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 17, 2018 / 4:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NY A.G. Schneiderman Launches Inquiry Into Cryptocurrency Exchanges

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - New York A.G. Schneiderman:

* NEW YORK A.G. SCHNEIDERMAN LAUNCHES INQUIRY INTO CRYPTOCURRENCY EXCHANGES

* LAUNCHED INQUIRY INTO POLICIES OF PLATFORMS USED BY CONSUMERS TO TRADE VIRTUAL OR “CRYPTO” CURRENCIES LIKE BITCOIN, ETHER

* SENT LETTERS TO 13 VIRTUAL CURRENCY TRADING PLATFORMS REQUESTING KEY INFORMATION ON OPERATIONS, INTERNAL CONTROLS

* SENT LETTERS TO 13 VIRTUAL CURRENCY TRADING PLATFORMS REQUESTING KEY INFORMATION ON SAFEGUARDS TO PROTECT CUSTOMER ASSETS

* SENT LETTERS TO VIRTUAL CURRENCY TRADING PLATFORMS INCLUDING COINBASE, GEMINI TRUST CO, BITFLYER USA, IFINEX INC (BITFINEX)

* SENT LETTERS TO VIRTUAL CURRENCY TRADING PLATFORMS INCLUDING BITSTAMP USA INC AND PAYWARD INC (KRAKEN) Source text - (on.ny.gov/2ERCFJn)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.