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May 23, 2018 / 1:42 PM / in 2 hours

BRIEF-NYSE To Launch FANG+ Options On June 4; Offers Efficient Hedging And Exposure To Basket Of Key Tech Stocks

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - Intercontinental Exchange Inc:

* NYSE TO LAUNCH FANG+ OPTIONS ON JUNE 4; OFFERS EFFICIENT HEDGING AND EXPOSURE TO BASKET OF KEY TECH STOCKS

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE - NYSE FANG+ INDEX OPTION CONTRACT WILL TRADE IN U.S. EXCLUSIVELY ON NYSE’S OPTIONS MARKETS, NYSE ARCA & NYSE AMERICAN

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE - NYSE FANG+ INDEX OPTION CONTRACT WILL TRADE IN U.S. ON NYSE’S OPTIONS MARKETS, NYSE ARCA, NYSE AMERICAN, BEGINNING JUNE 11

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC - NYSE FANG+ INDEX IS EQUAL-WEIGHTED & CONSISTS OF TEN STOCKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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