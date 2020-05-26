Healthcare
May 26, 2020 / 10:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NZ Takeovers Panel Updates On Metlifecare's LoI Application Related To Acquisition By ‍Asia Pacific Village Group​

1 Min Read

May 27 (Reuters) - New Zealand’s Takeovers Panel:

* RESPONDS TO METLIFECARE’S APPLICATION FOR A LETTER OF INTENTION

* REVIEWED INFORMATION PROPOSED TO BE PUT BY METLIFECARE TO ITS SHAREHOLDERS FOR VOTING ON A SCHEME OF ARRANGEMENT FOR ACQUISITION

* DOES NOT OPPOSE PROPOSED SCHEME BEING PUT TO SHAREHOLDERS PRIOR TO RESOLUTION OF TERMINATION DISPUTE

* RESERVED POSITION ON ISSUING ‘NO-OBJECTION’ STATEMENT, IN CASE APPLICATION IS MADE FOR FINAL COURT ORDERS EFFECTING PROPOSED SCHEME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below