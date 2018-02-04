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February 4, 2018 / 9:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NZME Confirms Appeal To High Court On Fairfax Merger

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - NZME Ltd:

* CONFIRMS WILL APPEAL HIGH COURT DECISION UPHOLDING NEW ZEALAND COMMERCE COMMISSION‘S DECISION NOT TO CLEAR PROPOSED MERGER OF 2 BUSINESSES

* ‍HIGH COURT‘S FINDINGS INCREASE RANGE OF ESTIMATED QUANTIFIABLE NET BENEFITS TO PUBLIC ARISING FROM TRANSACTION TO $133 MILLION TO $209 MILLION

* CO, FAIRFAX MEDIA & STUFF LTD WILL APPEAL HIGH COURT‘S DECISION TO DECLINE TO CLEAR OR AUTHORISE MERGER OF NZME AND STUFF

* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage:

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