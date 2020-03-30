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March 30, 2020 / 9:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NZX Ltd Announces Proposal To Structurally Separate Exchange's Commercial And Regulatory Roles

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March 31 (Reuters) - NZX Ltd:

* ANNOUNCED A PROPOSAL TO STRUCTURALLY SEPARATE EXCHANGE’S COMMERCIAL AND REGULATORY ROLES

* ANNOUNCED A PROPOSAL TO STRUCTURALLY SEPARATE EXCHANGE’S COMMERCIAL AND REGULATORY ROLES.

* PROPOSED ENTITY TO BE STRUCTURALLY SEPARATE FROM NZX’S COMMERCIAL AND OPERATIONAL ACTIVITIES & GOVERNED BY A SEPARATE BOARD

* PROPOSED ENTITY WILL BE TARGETING TO OPERATE ON A COST-NEUTRAL BASIS

* TARGETING TO OPERATE PROPOSED NEW ENTITY ON COST-NEUTRAL BASIS; WILL NOT BE EXPECTED TO GENERATE PROFIT FOR EXCHANGE

* ENTITY WILL BE LED BY JOOST VAN AMELSFORT AS CEO Source text for Eikon: Further company coverage:

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