Healthcare
July 10, 2020 / 9:31 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oak Street Health Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln Of Common Stock

1 Min Read

July 10 (Reuters) - Oak Street Health Inc:

* OAK STREET HEALTH, INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK - SEC FILING

* OAK STREET HEALTH INC SAYS APPLIED TO LIST COMMON STOCK ON NYSE UNDER SYMBOL “OSH”

* OAK STREET HEALTH - J.P. MORGAN, GOLDMAN SACHS & CO LLC, MORGAN STANLEY AND WILLIAM BLAIR ARE AMONG THE UNDERWRITERS TO THE IPO

* OAK STREET HEALTH - PIPER SANDLER, BAIRD AND SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY ARE ALSO AMONG THE UNDERWRITERS TO THE IPO

* OAK STREET HEALTH - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: [bit.ly/3gLCJxx] (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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