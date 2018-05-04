BRIEF-Oaktree Releases Open Letter Following Proposal From Ranger Direct's To Appoint Ares As Investment Manager

May 4 (Reuters) - Oaktree:
* OAKTREE RELEASES AN OPEN LETTER TO RANGER SHAREHOLDERS FOLLOWING PROPOSAL FROM RDL BOARD TO APPOINT ARES AS INVESTMENT MANAGER
* EXPRESS “DEEP DISAPPOINTMENT” WITH RANGER DIRECT BOARD PROPOSAL TO APPOINT ARES MANAGEMENT AS ITS NEW INVESTMENT MANAGER
* RANGER’S BOARD MADE NO ATTEMPT TO RESPOND TO VALID FUNDAMENTAL CONCERNS RAISED IN PUBLICLY-RELEASED APRIL 11 LETTER
* CONTINUE TO BELIEVE THAT WIND-DOWN REPRESENTS CLEAR BEST OPTION FOR SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: