BRIEF-Oaktree Strategic Income Qtrly ‍net Investment Income Of $4.5 Mln

Feb 9 (Reuters) - Oaktree Strategic Income Corporation :
* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION ANNOUNCES FIRST FISCAL QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - QTRLY NET INVESTMENT INCOME OF $4.5 MILLION, OR $0.15 PER SHARE
* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - QTRLY TOTAL INVESTMENT INCOME OF $10.7 MILLION, OR $0.36 PER SHARE
* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - NET ASSET VALUE PER SHARE AS OF DECEMBER 31, 2017 OF $9.84 Source text for Eikon: Further company coverage: