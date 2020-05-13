Healthcare
May 13, 2020 / 8:23 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Oasmia Pharmaceutical: Outcome Of Strategic Review To Deliver Long-Term, Profitable Growth As A Specialty Pharma Company

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Oasmia Pharmaceutical AB:

* ANNOUNCES OUTCOME OF STRATEGIC REVIEW TO DELIVER LONG-TERM, PROFITABLE GROWTH AS A SPECIALTY PHARMA COMPANY

* WILL UNDERTAKE A COMPREHENSIVE COST CONTROL PROGRAM

* KEY ASPECTS OF THE COST CONTROL PROGRAM INCLUDE: ANNUALISED COST SAVINGS OF MORE THAN SEK 100 MILLION

* KEY ASPECTS OF THE COST CONTROL PROGRAM INCLUDE: ABOUT 50% REDUCTION IN THE CASH BURN RATE TO BELOW SEK 10 MILLION A MONTH

* KEY ASPECTS OF COST CONTROL PROGRAM INCLUDE: GREATER FOCUS ON RESEARCH AND DEVELOPMENT AND CLINICAL TRIAL GMP MANUFACTURING AS OPPOSED TO COMMERCIAL MANUFACTURING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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