Healthcare
March 25, 2020 / 1:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Obalon Engages Canaccord Genuity To Explore Financial And Strategic Alternatives

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Obalon Therapeutics Inc:

* OBALON ENGAGES CANACCORD GENUITY TO EXPLORE FINANCIAL AND STRATEGIC ALTERNATIVES

* OBALON THERAPEUTICS INC - POTENTIAL FINANCIAL AND STRATEGIC ALTERNATIVES MAY INCLUDE AN EQUITY OR DEBT FINANCING, A SALE OF COMPANY

* OBALON THERAPEUTICS INC - AS A RESULT OF CALIFORNIA DIRECTIVES, COMPANY HAS ALSO HALTED MANUFACTURING OPERATIONS.

* OBALON THERAPEUTICS INC - DOES NOT BELIEVE IT WILL BE ABLE TO SHIP NEW ORDERS TO ITS INTERNATIONAL DISTRIBUTORS OR U.S. CUSTOMERS IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage:

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