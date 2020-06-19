BRIEF-Obalon Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.68

June 19 (Reuters) - Obalon Therapeutics Inc:
* OBALON ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND BUSINESS UPDATE
* EXPECT TO RECORD CERTAIN LONG-LIVED ASSET AND INVENTORY IMPAIRMENT CHARGES IN Q2 ENDED JUNE 30, 2020
* BELIEVES ITS CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF MARCH 31, 2020 ARE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS ONLY THROUGH END OF 2020
* COMPANY HAS ACTIVELY REVIEWED FINANCIAL AND STRATEGIC ALTERNATIVES
* OBALON THERAPEUTICS - ON JUNE 16, , CO & CERTAIN OF ITS EXECUTIVE OFFICERS REACHED SETTLEMENT WITH PLAINTIFFS IN ITS ONGOING SECURITIES CLASS ACTION LITIGATION
* EXPECTS THAT ANY AMOUNTS DUE AS PART OF SETTLEMENT WILL BE COVERED BY COMPANY’S INSURANCE POLICIES. Source text for Eikon: Further company coverage: